Firenze, in scena Slava’s Snowshow al Teatro Verdi

, 30 marzo 2025 - Torna ad aprile al- come unica data in Toscana – Slava's, che proprio alaveva debuttato nel febbraio del 2008, replicando con successo nel 2011. Inda venerdì 4 a domenica 6 aprile, con spettacoli alle ore 20,45, sabato e domenica ore 16,45 e 20,30. Una creazione di Slava Polunin. Salutato dalla stampa internazionale come un evento unico al mondo,è stato definito dal Times «imperdibile e già classico, una cosa di rara bellezza teatrale.» Poetico, universale e senza tempo, lo show continua a incantare milioni di spettatori di tutte le nazionalità, generi, credenze, religioni ed età come nessun’altro spettacolo al mondo.è un genere a sé stante, che riesce a essere spontaneo e magico come il primo giorno in cui è stato rappresentato, trasportando gli adulti in un mondo di stupore e meraviglia tipico dell’infanzia.