Ilgiornaleditalia.it - Firenze, assolta Barbara, 55enne accusata di "resistenza a controlli Covid", nel 2020 senza mascherina venne immobilizzata da 15 agenti

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

La donna aveva denunciato glima il caso era stato archiviato, ora potrà richiedere il risarcimento per i danni in sede civile Il tribunale diha assoltoper non aver commesso il fatto a lei imputato risalente al 25 ottobre. Lastava girando