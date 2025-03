Fioritura dei ciliegi al Laghetto dell’Eur | i Sakura sono fioriti!

Leggi su Funweek.it

È il momento della fioritura dei ciliegi all'Eur! La maggior parte dei fiori è sbocciata, dando inizio a uno spettacolo che durerà circa due settimane. Il culmine di questa fioritura, con la massima concentrazione di fiori aperti, dura circa cinque giorni. Il prossimo weekend del 29 e 30 Marzo (proprio con il cambio dell'ora!!) ci si aspetta uno spettacolo primaverile da non perdere. Consigliamo di parcheggiare sul lato di via Oceania. Il laghetto dell'EUR è una delle mete preferite dai romani in primavera, complici gli immensi spazi verdi dove rilassarsi in compagnia degli amici, prendere un po' di sole o fare una passeggiata sotto una magica pioggia di petali di ciliegi in fiore.