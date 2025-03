Ilrestodelcarlino.it - ‘Fiori di bontà’ fra ricordi e pagine di storia

L’ultima fatica del tipografo in pensione Francesco Fabbri, portichese di nascita nel 1937 ma modiglianese di adozione, è il librodi bontà sul mio cammino’: nostalgico ricordo, in parte autobiografico, del suo trascorso prima di studente presso il Seminario di Modigliana (1947-1954) e successivamente delle sue frequentazioni nel mondo religioso, soprattutto con tre sacerdoti che hanno maggiormente influito sul suo carattere: Ernesto Leoni, Annunzio Tagliaferri e Giulio Facibeni. L’autore iniziò l’attività di operaio tipografo, a soli quindici anni, alle ‘Arti Grafiche’ di Bellinzona in Svizzera, e la proseguì come imprenditore in proprio grazie a don Bruno Maglioni, suo ex professore e prefetto quand’era seminarista, che gli consigliò di acquistare la tipografia modiglianese perché in vendita: tipografia che Fabbri gestirà per cinquant’anni con la moglie Gigliola prima di passarla ai quattro figli.