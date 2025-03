Dayitalianews.com - Fiorenzuola d’Arda, terribile schianto frontale: due morti, gravissima una donna

La tragedia è avvenuta ieri sera, sabato 29 marzo, in provincia di Piacenza. L’impatto è statoe non ha lasciato scampo ai due conducenti; un’altradi 35 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi.Tragedia in provincia di Piacenza. Nella serata di ieri, sabato 29 marzo, due auto si sono scontrate frontalmente lungo la via Emilia, tra Fontana Fredda e la Felina poco prima di: nellosono morte due persone, mentre unaè stata ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. Lo scontro poco prima delle 23La notizia è stata riportata da Il Piacenza; nell’incidente sono rimaste coinvolte due auto. L’impatto tra i due veicoli, avvenuto poco prima delle 23, è stato violentissimo e, i due uomini alla guida, sarebberosul colpo.