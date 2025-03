Sololaroma.it - Fiorentina-Atalanta Streaming Gratis, l’Europa chiama: il match di Serie A in Diretta Live

Leggi su Sololaroma.it

Si è aperta con il lunchdelle 12:30 tra Cagliari e Monza una domenica 30 marzo che, inA, ha in serbo ancora tante emozioni. Il programma prosegue con la merenda delle 15:00 allo Stadio Artemio Franchi, conpronte a dare spettacolo e a lotta per punti importanti., anche se per competizioni diverse, con i Viola che devono vincere per rimanere agganciati al treno delle concorrenti e la Dea desiderosa di blindare il piazzamento Champions.Alti e bassi continui nella, che la parola equilibrio non sa proprio cos’è. Due vittorie nelle ultime tre però hanno permesso alla squadra di non perdere troppo contatto con il treno Europa, e la situazione è questa: Viola 8ª a 48 punti, con Lazio a +3 e Roma a +4. In mezzo a tutto questo c’è anche una Conference League da giocare, ma serve diventare meno umorali e più continui.