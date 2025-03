Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 30 marzo 2025 – Le ambizioni europee dellapassano attraverso test molto impegnativi come quello di oggi (ore 15 allo stadio “Franchi”, diretta tv su Dazn) contro l’. I bergamaschi, infatti, sono al terzo posto in piena zona Champions, a 58 punti con la possibilità di agganciare il Napoli (a quota 61), impegnato in serata in casa contro il Milan. Archiviato il trionfale show contro la Juventus, i viola sono ottavi a 48 punti e cercano di mantenere il passo delle avversarie per giocarsi un posto in Europa nello sprint finale. Mister Palladino ripropone la squadra che ha battuto la Juve, con Gudmundsson e Kean a guidare l’attacco. Dall’altra parte, recuperato Retegui (probabilmente partirà dalla panchina), i nerazzurri hanno un potenziale di squadra e individuale da far tremare i polsi.