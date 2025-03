Bergamonews.it - Fiorentina-Atalanta, le formazioni ufficiali: Retegui rientra ed è subito titolare

Firenze. Pronti-via ed èMateo: l’attaccante nerazzurro ènell’undici dell’per la trasferta contro la.Insieme a lui in avanti De Ketelaere e Lookman, in panchina Cuadrado. Squalificato Ederson, lo sostituisce Pasalic vicino a capitan De Roon., le– in attesa di conferma (3-5-2) De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Cataldi, Fagioli, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All. PalladinoA disp. Terracciano, Martinelli, Marì, Moreno, Parisi, Folorunsho, Ndour, Adli, Richardson, Beltran, Zaniolo.(3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere,, Lookman. All. GasperiniA disp. Rui Patricio, Rossi, Del Lungo, Ruggeri, Cuadrado, Sulemana, Brescianini, Samardzic, Maldini.