Juventusnews24.com - Fiorentina Atalanta 1-0, l’ex Juve Kean continua a tenere la Viola vicina al treno Champions! Scudetto più lontano per la Dea!

di RedazionentusNews241-0,regala delle speranze dianche alla: il resoconto del match vinto dai gigliatiUna galoppata con diagonale di destro vincente. È bastato questo episodio ai gigliati per vincere in, unica sfida calendarizzata alla 15:00 per questo pomeriggio di Serie A. Il mattatore di questa sfida si chiama Moise. Con il suo goal messo a segno al 45? del primo tempo, laa sperare per la qualificazione alla prossimaLeague, obiettivo condiviso dalla. Si allontana, invece, il sogno della Dea di conquistare lo.Leggi suntusnews24.com