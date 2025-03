Lapresse.it - Fiorentina-Atalanta 1-0, Kean spegne i sogni scudetto della Dea

Lanon molla, piega 1-0 l’al Franchi e tiene vive le speranze di qualificazione alle prossime coppe europee. La Dea, invece, vede probabilmente sfumare definitivamente il sogno. Gara decisa dal gol numero 16 in campionato di: la squadra di Palladino aggancia momentaneamente la Lazio al settimo posto con 51 punti, a -5 dal Bologna quarto e a una sola lunghezza dalla Roma sesta in Serie A. L’, invece, resta ferma a quota 58 punti a -6 dall’Inter impegnata più tardi contro l’Udinese, ma soprattutto deve ora iniziare a guardarsi le spalle visto che Bologna e Juve sono rispettivamente a 2 e 3 lunghezze.Domenica: sole, griddy e 3 punti ???##KeepRacismOUT pic.twitter.com/sJk0bUmB5E— Lega Serie A (@SerieA) March 30, 2025, la cronacapartitaNellaconfermato il tandem d’attacco formato da Gudmundsson e, nell’Gasperini recupera in extremis Retegui dall’inizio.