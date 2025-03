Sololaroma.it - Fiorentina-Atalanta 1-0, Kean decisivo: addio Scudetto per Gasperini

Colpaccio della, che al Franchi supera 1-0 l’con il gol die si rilancia prepotentemente nella corsa alla Champions League. I Viola dominano la partita e portano meritatamente a casa la vittoria, agganciando momentaneamente la Lazio a 51 punti in settima posizione e rimanendo in scia del Bologna. Ko pesante per gli uomini di, che rischiano di veder sfumare definitivamente le chance. Primo tempoPartita molto equilibrata, con le due squadre che giocano a ritmi alti, ma mancano le conclusioni a rete. Il primo squillo è dellacon, che approfitta dell’errore di de Roon ma calcia al lato. L’prova a rendersi pericolosa nella metacampo avversaria, ma la squadra di Palladino è molto ordinata e si rende pericolosa in contropiede.