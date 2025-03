Internews24.com - Fiorentina Atalanta 1-0, Gasperini stecca ancora! La classifica aggiornata Serie A, cosa cambia per l’Inter

di Redazione1-0,e perde un’altra partita, ecco cos’è successo e laperUna galoppata con diagonale di destro vincente ha deciso, gara di cartello offerta dal calendario della giornata numero 30 diA. È bastato questo episodio ai gigliati per vincere contro i bergamaschi targatil’unica sfida calendarizzata alla 15:00 per questo pomeriggio del massimo campionato italiano. Chi ha segnato? Manco a dirlo sempre e il solo Moise Kean.Una partita che può mutare gli equilibri in. Con il suo goal messo a segno al 45? del primo tempo, la Viola continua a sperare per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo condiviso dalla Juve, dal Bologna e dalla Lazio.