.com - Fiorentina-Atalanta 1-0, decide Kean. I viola agganciano la Lazio

Leggi su .com

(Adnkronos) – Lagioca una grande partita e supera l’1-0 al Franchi, nel big match della 30esima giornata di Serie A. Decisiva la rete dial 45? del primo tempo, ma sono diverse le occasioni fallite daicon la squadra di Gasperini in calo (e di nuovo ko in trasferta dopo sette mesi). Lasale così a 51 punti e aggancia al settimo posto la, impegnata domani con il Torino, mentre l’resta terza a 58 punti, ma spreca l’occasione di agganciare momentaneamente il Napoli al secondo posto. Palladino sceglie il tandem d’attacco Gudmundsson e, mentre nel terzetto difensivo davanti a De Gea giocano Pongracic, Mari e Ranieri. Nell’Gasperini ripropone Retegui titolare, con lui Lookman e De Ketelaere. In mezzo al campo spazio per Pasalic con De Roon, ai lati Bellanova e Zappacosta.