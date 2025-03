Rompipallone.it - Fiorentina, allerta Kean: la Premier League può sfilarle il bomber

Leggi su Rompipallone.it

Punto fermo della, Moisepiace tantissimo all’estero: un top club è pronto a puntare su di lui.Ennesima domenica straordinaria per la, che dopo il tris rifilato alla Juventus scavalca anche l’Atalanta e raggiunge la Lazio a quota 51 punti totali – nonostante i biancocelesti siano chiamati a disputare il posticipo del lunedì con il Torino. Vittoria di misura per i ragazzi di Raffaele Palladino contro un’avversaria da temere ma che sembra ormai aver gettato la spugna in ottica Scudetto, rassegnata alla supremazia di Inter e Napoli (reduce dalla vittoria sul Milan che la tiene ancorata ai nerazzurri a tre punti di distanza).trascina i violaA regalare la gioia della vittoria, e a far continuare la festa che scaccia un periodo appannato per i viola, è il solito Moise, che a Firenze è rinato.