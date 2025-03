Metropolitanmagazine.it - Fiona Loudon, chi è l’ex moglie di Daniel Craig e perché è finita

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Un passato amoroso avventuroso quello di, ex James Bond, che ha alle spalle un matrimonio finito cone ora ha ritrovato la gioia con la sua nuova compagna, Rachel Weisz (diventata poi sua). L’attore è un papà affettuoso e presente: stravede per le sue due figlie, Ella e la piccola Grace, ma preferisce tenere nascosto questo suo lato tenero.ha conosciutonei primi anni ’90, quando entrambi erano agli inizi delle loro rispettive carriere. La coppia si è sposata nel 1992 e nello stesso anno ha avuto una figlia, Ella(conosciuta anche come Ella), che ha seguito le orme dei genitori diventando attrice e modella.Il matrimonio traè durato solo qualche anno: i due hanno divorziato nel 1994. L’attore ha poi dichiarato in alcune interviste che all’epoca era troppo giovane per questo ha gestito il matrimonio con immaturità, pur non rimpiangendo la decisione di sposarsi.