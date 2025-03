Lanazione.it - Finito il Ramadan, il vescovo prende un caffè insieme agli Imam: “Necessario scoprire la bellezza dell’altro”

Prato, 30 marzo 2025 – Terminata la preghiera per la fine delnel cortile della parrocchia di San Domenica, glidel centro islamico bengalese di Prato sono andati a ringraziare ilGiovanni Nerbini per aver concesso loro lo spazio per unirsi nel raccoglimento. Dopo averlo ringraziato, gli, ile alcuni membri della comunità hanno bevutounseduti al tavolino di un bar. “Nei suoi documenti, come la Fratelli tutti, papa Francesco ci ha ricordato che siamo tutti responsabili della stessa storia e dello stesso mondo – ha commentato monsignor Giovanni Nerbini -, di fronte a questo noi abbiamo due possibilità: o continuare con le pulizie etniche e religiose come abbiamo fatto nel passato e come avviene ancora in qualche parte del mondo, oppure andare oltre quello che è stato, non sentirsi nemici, e capire che questa Terra ci è data a tutti perché l'abitiamo nella giustizia, nell'amore e nella pace.