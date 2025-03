Liberoquotidiano.it - Fini e la Groenlandia: anche Truman (democratico) chiese di comprarla

"Io sono dell'idea che Trump sia un fenomeno per certi aspetti incomprensibile, personalmente lo considero, spero tanto di sbagliare, preoccupante, ma il malessere americano è profondo, lui lo ha interpretato e, in qualche modo, partendo dal presupposto che gli americani sono i migliori, che gli americani possono, se vogliono, tornare ad essere una grande potenza, agisce guardando innanzitutto gli altri due player, la Russia e la Cina". Lo ha affermato il presidente emerito della Camera dei Deputati, Gianfranco, nel corso del programma “Un alieno in patria”, condotto da Peter Gomez e che ha debuttato sabato sera, in diretta, su Rai 3. Secondo“la Russia che con Putin ha ripreso un'identità neozarista - non c'entra nulla l'Unione Sovietica -, e poi la Cina, perché la preoccupazione americana, e questo valevacon i democratici, non è più il pericolo che può venire dall'Atlantico; per pericolo non intendo l'invasione, intendo la competizione economica, la competizione finanziaria, il primato in alcune scienze e tecnologie da parte della Cina.