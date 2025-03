Sport.quotidiano.net - Festa per la Coppi e Bartali. La Settimana parla inglese

Piazza Saffi lo accoglie a braccia aperte e lui taglia il traguardo con l’indice della mano destra alzato, in totale solitudine. L’australiano Jay Vine, della Uae Team Emirates, vince anche l’ultima tappa, con arrivo a Forlì, della2025 dopo aver tagliato il traguardo per primo – e da solo – anche nella terza frazione, la Riccione-Cesena. Ma ad aggiudicarsi laè il britannico Ben Tulett, vittorioso nella Brisighella-Brisighella e ieri 17º al traguardo, con lo stesso tempo del secondo, l’azzurro Davide Donati, arrivato in piazza a 33’’ dal vincitore. Il distacco contenuto, però, consente a Tulett, portacolori della squadra di licenza olandese Visma-Lease a Bike, di trionfare nella classifica generale in 18 ore 40’ e 04’’ con 18’’ di vantaggio sul connazionale Mark Donovan (Q36.