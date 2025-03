Ilrestodelcarlino.it - Fermata un’auto sportiva senza assicurazione, la moglie del proprietario insulta i carabinieri

Pioraco (Macerata), 30 marzo 2025 – Gira sue, una volta, offende icon insulti ripetuti: per questo è stata denunciata per oltraggio a pubblico ufficiale una 39enne di Pioraco. Il fatto è accaduto proprio nel paesino dell’Alto Maceratese dove una pattuglia della locale stazione dei, durante l’esecuzione del servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, ha fermato e sanzionato per mancanza di copertura assicurativa obbligatoria ile conducente di. Proprio nel corso della contestazione della violazione al codice della strada (che prevede la sanzione amministrativa che va da 866 a 1.732 euro, oltre alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo) la passeggera edell’automobilista, in predi più persone, ha offeso ripetutamente il capo equipaggio dei