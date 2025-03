Ilfattoquotidiano.it - Fermata una donna per l’omicidio del padre 75enne, l’uomo era mummificato

Era il 14 marzo quando unaaveva chiamato il medico curante dicendo “papà è morto nella notte”, ma non era andata così. E soprattutto non si trattava di una morte naturale. Diversi elementi trovati in quella casa alla periferia di Foligno non avevano convinto il medico.è stato trovato disteso a letto. Era intervenuti i carabinieri che avevano rilevato tuttavia – riferisce l’Arma – un “anomalo stato dei luoghi“. In particolare un disordine diffuso e l’assenza di segni di effrazione che potessero far pensare all’ingresso di estranei in casa.Gli investigatori, al termine dell’indagine partita quel giorno stesso hanno fermato domenica la, 43 anni, ritenuta responsabile delaggravato delconvivente di 75 anni. Dall’autopsia è emerso che il decesso risaliva non alla notte precedente la segnalazione ma circa a un mese prima, tanto da essere praticamente