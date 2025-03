Ilfattoquotidiano.it - Fermata una donna per l’omicidio del padre 75enne, l’uomo è stato strangolato

A Foligno una 43enne è statacon l’accusa di omicidio aggravato nei confronti delsettantacinquenne convivente. Dai primi accertamenti del medico legale è emerso che. L’indagine è stata condotta dai carabinieri coordinati dalla Procura di Spoleto. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’anziano sarebbe.Lo scorso 14 marzo i militari dell’Arma erano intervenuti all’interno dell’appartamento dove laconviveva con il, dopo che il medico di famiglia aveva conil decesso delsu richiesta della stessa figlia. Immediatamente i militari dell’Arma hanno notato alcune anomali, come disordine diffuso e assenza di segni di effrazione che potessero far pensare all’ingresso di estranei in casa. Lainoltre aveva detto che ilera morto la notte precedente ma il cadavere risultava in avanzatodi decomposizione.