'Fermata Molza', attività di animazione per i giovani

Sostenere progettualità in grado di contribuire ad aumentare la vivibilità e la sicurezza degli spazi pubblici della zona tra la stazione delle corriere e il parco Novi Sad. È questa la finalità principale dell’avviso pubblico emanato dal Comune di Modena e rivolto a soggetti appartenenti al Terzo settore, società sportive, associazioni culturali e Istituti scolastici. Gli interessati hanno tempo fino alle ore 12 di venerdì 18 aprile per presentare la propria domanda. La richiesta di contributo, si legge nell’avviso, "non è cumulabile con altri contributi del Comune di Modena o di altri enti pubblici o privati". L’avviso e la modulistica per la domanda sono online sul sito del Comune. "Non c’è rigenerazione urbana, senza interventi di rigenerazione sociale – ha spiegato l’assessore a Cultura, Sport e Politicheli del Comune di Modena, Andrea Bortolamasi – Il progetto Fermata Molza si muove proprio in questa direzione e questo bando vuole attivare e sostenere, interventi diterritoriale che uniscono diversi linguaggi, dallo sport alla cultura, passando per il sociale, per creare un vero e proprio calendario dida sviluppare nella zona della stazione delle corriere, del PalaMolza, del parco Novi Sad: non c’è sicurezza senza socialità e relazione, vogliamo animare questi spazi pubblici per renderli sempre più vivi, partecipati e sicuri, attraverso diverse azioni integrate".