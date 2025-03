Ferito nell’orgoglio Grande Fratello a Lorenzo ne dicono di tutte | lui vicino alle lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

, Chiara e Zeudi sparlano di Helena in giardino. Ormai siamo arrivati alla fine di questo viaggio che mai come quest’anno è stato irto di difficoltà e polemiche. Oltreaccuse sui comportamenti sopra le righe dei concorrenti l’edizione attuale è stata oggetto di critiche anche per presunti brogli al televoto, con Striscia La Notizia che ha mostrato in che modo molti utenti aggirerebbero il regolamento.I concorrenti sono giunti al termine del percorso e ormai non trattengono le proprie opinioni sugli altri. In particolare Helena Prestes è spesso attaccata dcoinquiline. In questo caso Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno parlato di alcuni comportamenti della modella brasiliana nei confronti diSpolverato. Recentemente Helena ha spiegato che non è mai stata innamorata del fidanzato di Shaila.