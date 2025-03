Frosinonetoday.it - Ferito in un incidente in officina, muore in ospedale Paolo Cervini

E' morto in un letto diallo Spaziani a Frosinone. L'uomo era rimasto vittima di unsul lavoro nei giorni scorsi in un'in via Ecetra nel Capoluogo. In pratica l'operaio era rimastomentre smontava uno pneumatico ed era stato colpito da un oggetto.