Sport.quotidiano.net - Femminile. Scivolone (2-0) nello scontro diretto con la Roma. Zona Champions in salita ma De La Fuente non molla

Pomeriggio sfortunato e pieno di rammarico per la Fiorentina, che perde 2-0 al Tre Fontane contro lae vede ri-scappare le giallorosse a +6 in classifica. Oggi le ragazze di De Ladovranno ‘tifare’ per la Juventus, impegnata contro l’Inter, adesso terza a +4 sulla Fiorentina. La lottaLeague è ancora aperta con quattro partite da giocare (Milan, Juventus, Inter e) dopo la sosta per gli impegni della Nazionale. Inizio partita in grande affanno. Subito un paio di avvisaglie, poi al 5’ il gol di Pandini, servita dall’ex Giacinti. Tiro di sinistro che batte sul palo ed entra in rete. I legni saranno poi un fattore, perché Boquete più avanti non sarà fortunata come la collega e si vedrà respingere la conclusione. Due minuti e Linari salva ancora la, stavolta sul tiro di Janogy.