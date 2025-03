Lanazione.it - Febbre da ’gaming’. Cosplayer da tutta Italia invadono Carrarafiere

Leggi su Lanazione.it

Boom di presenze al ‘Gamics Carrara della Blue Raincoat’, il salone dedicato alla cultura pop degli anni Ottanta e Novanta di scena anche perla giornata di oggi a. Gli organizzatori puntano a superare le 23mila presenze dello scorso anno. Giovani, giovanissimi ma anche numerose famiglie provenienti da diverse regioni d’già da ieri pomeriggio hanno affollato i padiglioni del complesso fieristico, tutti sorridenti e felici di esserci. Tantissimi i gruppi di cosplay che hanno colto al volo l’occasione per indossare i costumi dei loro personaggi preferiti, dalle serie tv ai fumetti, dalle grandi saghe cinematografiche agli ‘anime’ giapponesi, con visitatori arrivati da Genova, come per esempio Daniela Giannoni per incarnare il personaggio di Rachel Roth più nota come Corvina, la super eroina della serie animata Titans poi divenuta una serie di Netflix.