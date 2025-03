Imiglioridififa.com - FC 25, Nuovo Obiettivo Live Sogna in grande II

Leggi su Imiglioridififa.com

appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominatoinIIProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!inIIProsegui con i festeggiamenti per itori UEFA con questo! Ottieni Kiernan Dewsbury-Hall RTTF, PS, pacchetti premio bonus e consumabili EVO. Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 11Premi finale: 1x UECL Road to the Final Dewsbury-Hall Non scambiab.Termina il 4 aprile Giocane 1Gioca 1 partita in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1xtori UCL Nuno Mendes Non scambiab. in prestitoVincine 6Vinci 6 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team schierando qualsiasi oggetto giocatoretori UEFA titolare.