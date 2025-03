Metropolitanmagazine.it - Faye Hall, una donna statunitense detenuta dai talebani, è stata liberata

hanno liberato, una cittadinada loroarrelo scorso febbraio. Laerafermata in Afghanistan insieme a una coppia britannica, Barbie e Peter Reynolds e al loro interprete. I due coniugi gestiscono sul territorio da oltre diciotto anni una scuola e diversi programmi di formazione per donne. Nonostante il ritorno della dittatura talebana nel 2021, la coppia aveva deciso di restare nel Paese per portare avanti il loro progetto. Le autorità del regime non hanno mai comunicato in via ufficiale né i motivi dell’arresto dei Reynolds e di, né quelli del rilascio di quest’ultima, avvenuto nella giornata di oggi. Laè ora assistita dall’ambasciata qatariota a Kabul, dalla quale èaccolta.dai, ma i coniugi Reynolds restano in carcere Barbie Reynolds e il marito Peter sono ancora detenuti daiFortunatamente,sembra essere in buona salute; attualmente, è in corso una trattativa per rimpatriarla negli Stati Uniti.