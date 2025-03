Ilfattoquotidiano.it - Fatica a camminare, ma a 81 anni è costretta a fare la cameriera per mantenersi: la storia di Betty e della famiglia che le ha donato 222 mila dollari

Unadi 81è finita al centro di una raccolta fondi online per aiutarla ad andare in pensione. Tutto è iniziato con un video virale su TikTok di una cliente e di suo figlio. Tamie Konzier e suo figlio Leo stavano mangiando all’Eat’n Park sulla McKnight Road a Ross Township, in Pennsylvania. Lagiunta al tavolo, tal, era una signora molto anziana, zoppicante e obesa, inoltre ha spiegato che lavora lì da almeno trent’. “Unafantastica, ricordava tutti i nostri ordini, molto gentile, molto amichevole, divertente”, ha spiegato la signora Konzier.Durante il pasto, Konzier ha sentito dire averso un altro cliente che l’unica ragione per cui era ancora ad 81in piedi a lavorare tutto il giorno era “perché i sussidi statali non coprivano le sue spese di sostentamento mensili”, quindi figuriamoci i versamenti per la pensione.