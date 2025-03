Lettera43.it - Fallito il primo lancio orbitale dall’Europa: il razzo Spectrum è esploso poco dopo il decollo

ildi prova dal territorio europeo. Ila due stadi, sviluppato dalla start-up tedesca Isar Aerospace, è ricaduto pochi secondila partenza dal centro spaziale Andoya, situato nell’isola omonima dell’arcipelago delle Vesteralen nella Norvegia settentrionale.a due stadi che misura 28 metri di altezza e due metri di diametro, è stato progettato per lanciare fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa o 700 kg in orbita eliosincrona. Invece appenailha iniziato a oscillare, per poi capovolgersi e ricadere a terra, generando una potente esplosione. Il, il più a nord mai avvenuto nell’Europa continentale, era stato rinviato di alcuni giorni a causa delle condizioni meteo non sicure.Video of Isar Aerospacehitting the ground.