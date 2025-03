Falcia in curva 5 moto paura vicino al lago di Garda | due motociclisti gravi

Leggi su Open.online

Il conducente di un’auto ha investito cinque persone inquesta mattina, poco dopo le 8, lungo la statale 45bis Gardesana Ovest, che collega Cremona e Trento attraversando la provincia di Brescia e costeggiando ildi. L’incidente è avvenuto all’altezza di una delle curve nel Comune di Prevalle. Il bilancio è pesante. In particolare, due deiciclisti coinvolti sono in condizionissime. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni di marcia. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della vettura si è scontrato con un gruppo di noveciclisti che viaggiavano verso la direzione opposta, travolgendone cinque. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Per trasportare i due feriti piùin ospedale è intervenuto l’elisoccorso.