Lanazione.it - "Facciamo la cittadella sportiva". Idea Bellosi per il futuro stadio

è appartenenza, è città, è quella necessaria infrastruttura soltanto attorno alla quale è possibile sviluppare una programmazioneseria e duratura". Sulla questionecittadino entra in tackle il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanniche lancia una proposta: unadello sport, con, palazzetto e piscina per rilanciare lo sport in città. "La discussione attorno a San Giusto – ha detto(nella foto) – è sbagliata e fuorviante. San Giusto è per sua natura un impianto di quartiere che deve restare dedicato ai bambini e ai ragazzi, pensare di portare lì un campionato nazionale vorrebbe dire massacrare una zona che già di per sé ha enormi problemi di parcheggio e viabilità e sacrificare anche buona parte del verde esistente per fare posto ai necessari adeguamenti strutturali".