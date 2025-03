Quotidiano.net - Fabio Florindo, nuovo presidente Ingv: “Rischio Myanmar in Italia? Da noi faglie minori”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 marzo 2025 - Ma un terremoto come quello die Thailandia si potrebbe verificare anche in? “No e c’è un motivo”, chiarisce, 61 anni, geofisico dall’esperienza internazionale, dalla Gran Bretagna all’Antartide, appena nominatodell’dal ministro dell’Università Anna Maria Bernini. La storia per punti Cosa può accadere inQual è ilreale ai Campi Flegrei? “Non ci dobbiamo aspettare una nuova Pompei” La Puglia continua a tremare: cosa sta succedendo? Le ricostruzioni post terremoto inI fenomeni della liquefazione e dell’amplificazione La visione di Enzo Boschi e il monitoraggio Gli ultimi studi in Antartide Cosa può accadere in“La faglia che ora tutti citano, la Sagaing fault - spiega ildell’Istituto di geofisica e vulcanologia -, si estende per oltre mille chilometri, per circa duecento si è rotta con questo sisma.