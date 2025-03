Tarantinitime.it - Fa un incidente con una moto rubata a Montemesola, denunciato 24enne

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUn giovane di 24 anni di Carosino, pregiudicato, è statodai Carabinieri della stazione di Fragagnano per riciclaggio e ricettazione, oltre che per guida senza patente.L’uomo ha avuto uninin agro di Fragagnano e quando i militari sono intervenuti, durante i rilievi, si sono accorti che ilciclo era composto da parti di altri due mezzi che erano stati oggetto di furto. Ilciclo in particolare risultava rubato anel 2021, mentre il telaio a Statte nelle scorse settimane.Il mezzo è stato posto sotto sequestro e ila piede libero. L'articolo Fa uncon unaproviene da Tarantini Time Quotidiano.