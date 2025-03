Lanazione.it - Ex Cioni Aggiudicato l’appalto per il recupero

di Andrea Ciappi EMPOLI Ex Casaad Avane: il Comune di Empoli haper il restauro ad una società di Napoli, in seguito al progetto approvato nel 2023 e l’istruzione della gara. Questa società ha offerto ribasso percentuale pari a 12,50 per un importo che oggi vale grosso modo 397mila euro. Lavori al via a breve, approfittando della buona stagione. Come sappiamo, si tratta di un immobile storico, da anni pressoché in abbandono.giunge a pochi mesi dall’annuncio riguardo la svolta effettiva: durante questo inverno la giunta empolese aveva spiegato che si era vicini all’aggiudicazione. Ex Casadovrebbe diventare, in sostanza, il "fulcro" – così si è espressa in passato la stessa giunta – della frazione. Che con la nuova luce per questa palazzina vorrebbe scrollarsi di dosso l’aria di periferia.