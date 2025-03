Ilfattoquotidiano.it - Esploso dopo pochi secondi il primo razzo orbitale lanciato dall’Europa continentale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il– dalla base spaziale norvegese di Andøya nell’Artico – èun volo durato appena poche decine di. Lo Spectrum, una due stadi sviluppato dalla startup tedesca Isar Aerospace, ha iniziato a oscillare, si è capovolto e poi è ricaduto con una forte esplosione. Secondo la Isar Aerospace, ilè ricaduto in acqua e “la rampa di lancio sembra essere intatta”. Il lancio ha generato “tonnellate di dati che i team possono ora valutare e da cui imparare“, ha affermato un commentatore di Isar Aerospace su YouTube. La polizia regionale ha dichiarato chela caduta delnon sono stati segnalati danni a persone o cose.Unè un veicolo di lancio in grado di posizionare un carico utile, come un satellite, dentro o oltre l’orbita terrestre.