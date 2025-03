Agi.it - Esplosione in una villetta in provincia di Pavia, uomo estratto vivo dalle macerie

AGI -in una palazzina di due piani a Villanterio,di: i Vigili del fuoco hannounancora in vita. Gli altri occupanti non erano presenti nell'immobile. È stata infatti rintracciata l'altra persona irreperibile che si pensava fosse rimasta coinvolta nello scoppio. Lo rendono noto fonti dei vigili del fuoco. Le squadre stanno continuando a lavorare per completare le verifiche e per garantire la sicurezza nell'area circostante. L'sarebbe dovuta ad una fuga di gas.