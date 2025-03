Milanotoday.it - Esplosione in una palazzina a Villanterio, si cerca una persona sotto le macerie

Leggi su Milanotoday.it

domenica mattina in unadi, nel Pavese, in via Donizetti. Sul posto si sono precipitati sanitari del 118 e vigili del fuoco. La struttura è una villetta a due piani.Unasi troverebbe ancoraledellacrollata, mentre, dalle prime.