Tg24.sky.it - Esplosione in palazzina nel Pavese: uomo ricoverato, salvi altri occupanti

Leggi su Tg24.sky.it

La deflagrazione sarebbe avvenuta questa mattina intorno alle 8 per una fuga di gas al secondo piano di unadi due piani, di Villanterio, in provincia di Pavia. Tuttigli, informano i carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Al momento dello scoppio, che ha sventrato l'appartamento ma non ha fatto crollare la, era presente il proprietario,in ospedale in codice giallo. Sotto choc, ma illesi, i due vicini di casa. L'alloggio sventrato è stato dichiarato inagibile.