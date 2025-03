Quotidiano.net - Esplode dopo pochi secondi di volo il primo razzo per satelliti lanciato in Europa

Leggi su Quotidiano.net

Oslo, 30 marzo 2025 - Il tentativo numero 1 è andato male (come da previsione). E' fallito quello sarebbe dovuto essere illancio orbitale dal territorio europeo, Gran Bretagna e Russia escluse, ma i protagonisti della nuova avventura si mostrano soddisfatti. Ila due stadi Spectrum della start up tedesca Isar Aerospace, è ricaduto a terrala partenza dal centro spaziale Andoya in Norvegia, nell’Artico, come hanno mostrato le immagini in diretta. Lo Spectrum misurava 28 metri di altezza e due metri di diametro, ed era progettato per lanciare fino a 1.000 kg in orbita terrestre bassa o 700 kg in un'orbita eliosincrona. Da questotest comunque l’azienda non si aspettava troppo di più. Prima del lancio, posticipato più volte a causa delle condizioni meteorologiche, Isar Space aveva dichiarato infatti di avere scarse speranze di raggiungere l'orbita terrestre altentativo.