Lanazione.it - Esercitazioni a Poggibonsi. Protezione civile in campo con ben sessanta volontari

di, alcuni freschi di inserimento nell’équipe, si sono dedicati a una esercitazione a. È avvenuto nella mattinata di ieri al parco Robert Baden-Powell, alla Magione, nelle vicinanze del Complesso monumentale del secolo XI lungo la Francigena. Anpana Siena, Misericordie die di Staggia Senese, Pubblica assistenza, Vigilanza antincendi boschivi, gli enti che sono parte integrante del sistema attivo nella gestione delle emergenze ambientali, con il coordinamento della Polizia municipale alla presenza del responsabile del settore, Giulio Riccucci. Appena nelle scorse settimane, in coincidenza delle fasi di allerta meteo in codice rosso, i componenti delle associazioni si sono riuniti nella sede del Centro operativo comunale (Coc) in via Alessandro Volta per predisporre i piani di azione.