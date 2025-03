Spazionapoli.it - Esclusione clamorosa, ribaltone a poche ore da Napoli-Milan: l’ultim’ora

Quando manca poco per, arriva la notizia dell’ultim’ora sull’. Le ultime sulle probabili formazioni.Fuoriclasse a forte rischio per. La notizia è arrivata in serata, con il big match del Maradona che rischia di perdere probabilmente uno dei giocatori più attesi in campo nel big match della 30a giornata di Serie A. La formazione delsarà già priva di Spinazzola, alle prese con un affaticamento muscolare al quadricipite della coscia destra. Conte, con ogni probabilità, schiererà dal primo minuto Mathias Olivera. Il, invece, ha alcuni dubbi in attacco, dove Abraham dovrebbe vincere il ballottaggio con Gimenez. Ma la notizia arrivata questa sera rischia di cambiare i piani di Conceicao e Conte., Leao a rischio panchina: le ultimeRafa Leao, riporta il giornalista de “La Gazzetta dello Sport” Luca Bianchin, sarebbe a forte rischio panchina per: nell’allenamento di oggi è stato provato con le riserve e l’attacco rossonero dovrebbe essere composto da Pulisic, Abraham e Joao Felix.