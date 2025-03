Lanazione.it - Esce per una passeggiata e scompare, ricerche in corso a Empoli

, 30 marzo 2025 – Va a fare unanel nulla. La prefettura di Firenze ha attivato nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo il Pianopersone scomparse per Franco Di Lorenzo, pensionato ultrasettantenne residente a. Ieri, sabato, si è allontanato a piedi dalla propria abitazione, in località Avane, ma non ha fatto ritorno. Secondo le ricostruzioni fornite dalla famiglia l’uomo, con difficoltà motorie e problemi di salute, si è allontanato per unacon l’ausilio di un deambulatore. Era vestito con ciabatte di gomma chiusa di colore nero, pantaloni della tuta di colore grigio chiari, maglia verde di pile, gilet a quadretti verde e marrone e un giubbotto nero con cappuccio. Inle, coordinate dai carabinieri diche invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112.