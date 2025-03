Dayitalianews.com - Era rimasto ferito mentre smontava uno pneumatico da un tir: Paolo, 56 anni, è morto in ospedale dopo 4 giorni di agonia con la speranza che potesse farcela. In lutto la comunità di Ripi

Leggi su Dayitalianews.com

Non ce l’ha fattaCervini: fatale l’incidente sul lavoro in officinaSi è spento tra le mura dell’Spaziani di Frosinone, dove era stato ricoveratoun drammatico incidente sul lavoro,Cervini, 58, residente a, nel cuore della Ciociaria. L’uomo eragravementelavorava in un’officina situata in via Ecetra, a Frosinone, durante un’operazione di manutenzione su uno.L’infortunio e la corsa inSecondo quanto ricostruito, Cervini sarebbe stato colpito da un oggetto metallicouna ruota. Un impatto violento che gli ha provocato lesioni interne estremamente serie. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’operaio d’urgenza al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente erano intervenuti anche i Carabinieri e il personale dello Spresal, il servizio dell’Asl preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro.