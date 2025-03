Quotidiano.net - Enzo Fileno Carabba: "Noè ci fa capire chi siamo. Nel dialogo col mondo animale le tracce per la nuova salvezza"

Leggi su Quotidiano.net

È stato l’unico – quantomeno uno dei pochissimi – che non ha mai potuto dire la famosa frase "dopo di me il diluvio". Ora, con la sua arca piena di animali, Noè è il protagonista del nuovo romanzo di, appena uscito per Ponte alle Grazie (L’arca di Noè)., perché Noè? "Perché quella dell’arca di Noè e del diluvio universale è una storia di distruzione e speranza, un’Apocalisse che avviene nella Genesi. Una storia che è sempre piaciuta. Che è diffusa in tutto il. Che troviamo nella Bibbia, ma che è anche più antica della Bibbia: la raccontavano i babilonesi, la prima versione scritta è dei sumeri. Secondo alcuni è una narrazione orale che viene dal 3000 avanti Cristo, forse dalla preistoria. Eppure sentiamo di essere contemporanei di Noè. Perché la sua è una storia che una volta sentita si imprime nella mente per sempre.