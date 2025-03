Iltempo.it - Ennesimo disastro della sanità pugliese: risonanza nel 2027 per l'operaio dell'ex Ilva

Piero Vernile,di 46 anni, ha passato gran partesua vita lavorando nell'exdi Taranto, uno dei più grandi impianti siderurgici d'Europa. E il suo caso è solo l'ultimo che dimostra il colabrodoPuglia. Dopo aver scoperto nel 2017 dei linfonodi al braccio destro e due focolai tumorali benigni al polmone, ha dovuto sottoporsi a controlli periodici, tra cui unamagnetica. Ma ottenere l'esame in tempi rapidi si è rivelato complicato: recentemente, gli è stato comunicato che l'appuntamento per lamagnetica sarebbe stato fissato per il 27 marzo, ovvero tra due anni. "Già sono stato costretto a sospendere Tac e Pet grazie all'emergenza Covid. Adesso, sentirmi dire che solo tra due anni potrò fare unamagnetica mi ha fatto incazzare e provare schifo per questa Regione, questa nazione, questo sistema sanitario", ha dichiarato Vernile al CorriereSera, con una evidente frustrazione.