Emozione al Maradona omaggio straziante per Diego | cos’è successo – LE IMMAGINI

Emozione al Maradona, omaggio straziante per Diego: cos'è successo

Napoli Milan, arriva il gesto di capitan Di Lorenzo insieme a Meret, Mazzocchi e Politano per il giovane tifoso azzurro.Prima dell’inizio del match il capitano Giovanni Di Lorenzo insieme a Pasquale Mazzocchi, Alex Meret e Matteo Politano ha compiuto un gesto bellissimo in memoria di un giovane tifoso del Napoli, venuto a mancare qualche giorno fa. L’, ragazzo di 14 anni, scomparso a causa di un malore.Napoli Milan, l’dei calciatori azzurriI senatori della squadra di Antonio Conte, perciò, hanno posto un fascio di rose bianco-azzurre ai piedi della Curva B che ha dedicato al giovane un bellissimo striscione. Inoltre i 22 uomini in campo si sono riuniti in un minuto di silenzio in memoria di.Napoli Milan, l’dei calciatori azzurri (SCREENSHOT) – Spazionapoli.