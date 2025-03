Ilfattoquotidiano.it - Emanuela Orlandi, “sequestro con finalità politiche, riunioni tra i Servizi Segreti e il Vaticano”. I nuovi documenti inediti in esclusiva per FqMagazine

La domanda che ci si pone in queste ore sul mistero della scomparsa diè questa è la risposta potrebbe cambiare lo scenario: davvero è stato pagato un riscatto per riavere la cittadina vaticana nel luglio del 1983? Idel Sismi pubblicati sul Venerdì di Repubblica non sono gli unici in cui si parla del pagamento di un riscatto per liberare la ragazza.Il lancio Ansa del 1983C’è anche un lancio dell’Ansa dell’8 luglio del 1983 – poco dopo il primo appello del Papa per– che confermerebbe questo punto, incastrandosi nel quadro che emerge da questi appunti che fanno parte delle 559 pagine ritrovate in Archivio di Stato e pubblicate dalla giornalista e ricercatrice Simona Zecchi. Questa informativa, lo ricordiamo, è del Sismi, gli alloraMilitari.