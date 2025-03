Lanazione.it - Elezioni regionali in Toscana, candidature in stallo in attesa di Roma. Ipotesi rinvio al 2026

Firenze, 30 marzo 2025 – Mancherebbero sei mesi alle. Ci sarebbe da indossare il trench novembrino per recarsi alle urne, il covid nel 2020 ha fatto slittare le scadenze naturali di mandato dei governatori di Campania, Marche, Puglia,, Veneto e Valle D’Aosta. Eppure, con aprile alle porte, non si respira nell’aria quell’afrizzantino tipico della campagna elettorale. Non ci sono neanche i candidati ufficiali alle presidenze. Sul risiko delle nomine perdura unonazionale dato dalle riflessioni del Viminale. L’opzione di posticipare alla primaverail rinnovo delle consiliature non è sul tavolo, di più. Un anno di tempo in più, in politica, equivale a un’era geologica in cui tutto può succedere. Persino un cambio in corsa di chi oggi è stra favorito alla presidenza bis.