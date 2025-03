Lanazione.it - Eletti i nuovi presidenti della Province di Perugia e Terni: vincono Presciutti e Bandecchi

, 30 marzo 2025 – Massimiliano, sindaco di Gualdo Tadino (Partito democratico), è il nuovo presidenteProvincia di. Ad affermarsi aè stato Stefano, primo cittadinocittà dell’acciaio e leader di Alternativa popolare. Gli scrutini sono terminati poco dopo le 21 di domenica, giornata nella quale si sono tenute le votazioni. La proclamazione ufficiale è in programma, in entrambi i casi, per lunedì. Potevano votare per il rinnovo del presidente i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni compresi nei due territori delleumbre: a830 grandi elettori, 409 a. Voti ponderati a secondagrandezza dei Comuni.ha ottenuto il 58%, corrispondente a 356 voti assoluti e 49.794 ponderati. La sfidante Elisa Sabbatini, sindaca del Comune di Castel Ritaldi dal 2019, si è fermata al 41,7%, pari a 265 voti assoluti e 35.